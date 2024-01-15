الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور وزيرة البيئة.."طاقة النواب" توصى بتعميم استخدام البيوجاز

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رشا رمضان، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن تعميم استخدام محطات البيوجاز لاستيعاب كل الكميات الصادرة من المخلفات الحيوانية والنباتية لتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الطاقة، وإحلال وإنشاء مصانع تدوير القمامة بمحافظة الشرقية للحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة والذى له آثار بيئية وصحية خطيرة.

واستعرض النائب إبراهيم محمد الديب، طلب الإحاطة الخاص بتعميم استخدام محطات البيوجاز لاستيعاب كل الكميات الصادرة من المخلفات الحيوانية والنباتية لتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الطاقة، قائلا:" البيوجاز يمثل أهمية كبرى، ووفقا لأحدث الدراسات التى أشارت إلى استخدام 8 مليون ماشية ينتج 93 مليون كيلوجرام مخلفات عضوية، وهذه الكمية تنتج تقريبا 4 مليون متر مكعب غاز حيوي فى اليوم الواحد، بما يعادل 43 مليون اسطوانة غاز، بما يوازى 12.5% من إجمالى الغاز المستخدم سنويا.

وأكد الديب، أن السماد المنتج من البيوجاز يعادل 7 أمثال من المادة العضوية  فى السماد العادى،  ومن ثم هناك العديد من الإيجابيات عن البيوجاز، وان الفترة الأخيرة هناك العديد من الحديث عن البيوجاز ولكن كل هذه المبادرات لم تقدم نتائج ملموسة على الأرض.

 

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وطالب إبراهيم الديب تقييم بيئى على أرض الواقع، إضافة للمردود الاقتصادى، من مشروعات البيوجاز المزمع إقامتها على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع، لافتا إلى أن البيوجاز حل شامل ومستدام لتحقيق الإدارة الكاملة والشاملة للمخلفات العضوية، متسائلا عن الوحدات البيوجاز والبرتوكولات والشركات الناشئة، أين كل هذه المبادرات.

وشدد الديب، على ضرورة عقد جلسة اخرى متخصصة لهذا الموضوع ودعوة كل الجهات البحثية المعنية من الموضوع بحضور كل الجهات المعنية وأساتذة جامعات، لافتا إلى ان وزارة الزراعة بها معهد لتدريب المواطنين على الوقود الحيوى، لافتا إلى تنظيم زيارة ميدانية للمعهد للوقوف على كافة التفاصيل.


واقترح عقد مؤتمرات موسعة فى المحافظات المختلفة،وتوعيتهم حول أهمية البيوجاز، وذلك من خلال الحصول على دعم لإنشاء مشروعات، وشركات ناشئة فى مجال البيوجاز.


وانتهى رأى اللجنة لعقد جلسة موسعة فى حضور المعنيين والتنفيذيين ووزيرة البيئة لمناقشة كافة التفاصيل للوقوف على كل الجوانب، والبت فى الأمر من كل الاتجاهات بداية من أهمية المشروع والتوعية، وتقديم كشف مفصل بالوحدات العاملة فى البيوجاز والشركات الناشئة، وتلك التى حصلت على تمويل ماذا قدمت ورؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من البيوجاز فى ظل الموارد المتاحة لدى الدولة، خاصة وأنه يعتبر من الطاقة المتجددة.

لجنة الطاقة مجلس النواب النائب رشا رمضان طلبات الإحاطة محطات البيوجاز

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