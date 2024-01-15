"رياضة النواب" تناقش دعم مراكز الشباب بمحافظة البحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عن عدم وجود أسوار حول مراكز الشباب، ونقص كبير في المستلزمات الرياضية، مما ينقل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والدكتور علاء جابالله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وصول الأجهزة والمستلزمات المنصرفة لبعض مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن بعض مراكز الشباب بالمحافظة لم تتسلم الأجهزة والمستلزمات الرياضية المنصرفة لها، منها على سبيل المثال مركز شباب الدسانسة، وكوم القناطر.

وأشار إلي عدم إقامة مراكز الشباب بالقرب التي تم توفير أراض بها، وهى مراكز أنور المفتى، الغابة، كوم سيف، بلقطر الغربية، محلة كيل.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن توقف الأعمال في ملاعب بعض مراكز الشباب بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، وأشار إلي أنه تقدم بالطلب بدور الانعقاد السابق بشأن توقف الأعمال في ملاعب مراكز شباب الحماد، فزارة، ديروط منذ عدة أشهر رغم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات في هذا الشأن.

وقد عقب إبراهيم خضر، مدير مديرة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه تم الانتهاء من عدة مشروعات في مراكز شباب كوم حمادة منها استكمال مدرجات وإحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب مدينة كوم حمادة- تطوير مراكز شباب (بيبان – النقيدي) ضمن مشروع مراكب النجاة - إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي لمركز شباب بريم).

ومن جانبه قال محمد عبدالنبى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية أنه لا يوجد مانع من إقامة مركز شباب بقرية حرقان مركز المحمودية بمحافظة البحيرة فور الانتهاء من التخصيص أو الإيجار لمدة 99 عامًا، وطرح إنشاء مركز الشباب بنظام حق الانتفاع واستثمار الملاعب فقط.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الشباب والرياضة والصرف والطرق لمعاينة وتوفير قطعة أرض بديلة لإنشاء مركز الشباب وإفادة اللجنة بما تم خلال المعاينة.