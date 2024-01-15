"الشئون العربية" بالنواب تناقش الجهود المصرية فى إعادة إعمار ليبيا

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقد لدعم مدينة درنة الليبية بعد الفيضان، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك بحضور السفير طارق دحروج، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، والسفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع البرلماني، وهاني ديمتري، من مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاجتماع تطرق إلى إعادة إعمار ليبيا، لا سيما ما يتعلق بالجهود المصرية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة دور الشركات المصرية الرائدة في إعادة الإعمار، وخصوصًا ما يتعلق ببناء السدود، قائلًا: مصرهي المساهم الأكبر في إعادة الإعمار.

وأوضح أباظة، أن ليبيا تمثل أهمية كبيرة لمصر، باعتبارها البوابة الغربية، وأن الأمن القومي المصري الليبي واحد.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مصر من خلال القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة كل الحرص للحفاظ على استقرار الأوضاع في ليبيا، في الشرق والغرب والجنوب.

وقال أحمد فؤاد أباظة: نتفق جميعًا حول أهمية الحفاظ على الهوية الليبية، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، ومن يقود ليبيا ويتولى شئونها هم الليبيون فقط.

وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: كل الدعوات أن تعود ليبيا إلى الصف العربي دولة موحدة قوية.