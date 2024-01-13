السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجميل ورفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمتحف المصري الكبير وتجميل واجهات العقارات

محيط المتحف المصري
محيط المتحف المصري الكبير

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحسين وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تجميل ورفع كفاءة مدخل طريق الفيوم ودعم كافه المناطق المحيطة بالمتحف بالمسطحات الخضراء واللاندسكيب وتجميل الأسوار  بطراز حضاري، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

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تطوير محيط المتحف المصري الكبير

حيث أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية، مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطي والمنصورية.

وشملت الجولة متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم التى تم الانتهاء من 95% من أعمال الدفع النفقى بالمنطقة وجار استكمال المشروع.

ووجه محافظ الجيزة، برفع الرتش ومخلفات الأعمال وتسوية الأرصفة لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، كما وجه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية لمتابعة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمحاور والطرق المؤدية للمتحف والمناطق الأثرية بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

ورافق محافظ الجيزة، خلال الجولة اللواء خالد بيومى رئيس شركة النصر للخدمات كوين سرفيس واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.

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المتحف المصري الكبير تطوير محيط المتحف المصري الكبير أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري

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