الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى التخطيط  لمتابعة، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024.

وأكد محافظ الجيزة، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

رفع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وكلَّف المحافظ، بمضاعفة الجهود لرفع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الجيزة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة.

ووجَّه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة رفع تقرير أسبوعي مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية.

وخلال اللقاء كلف المحافظ،  بعدم السماح بوجود اي معدات معطلة والاهتمام بالصيانات الدورية للمعدات للحفاظ عليها، مشيرًا إلى انه تم دعم القري بعدد ٢٠ شفاط للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار،  مشددًا على التأكد من سريان التراخيص الخاصه بكل المعدات والمركبات التابعة للحملات بالمراكز والمدن والأحياء مع محاسبة المقصرين في ذلك، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في إعداد سجل إلكتروني بأسماء الشوارع والمرافق التي بها واحتياجاتها وأعمال التطوير المنفذة بها لتسهيل عملية تطوير الشوارع للتسهيل على المواطنين.

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