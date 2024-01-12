الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسيرة حاشدة وسط عمان تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

مظاهرات
مظاهرات

شارك مئات الأردنيين اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة وسط العاصمة عمان، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، للجمعة الخامسة عشرة على التوالي، شارك فيها المئات من أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، دعمًا وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

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مظاهرات حاشدة فى دول العالم منددة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومدن الضفة الغربية، داعين إلى تحرك عربي ودولي لوقف العدوان، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

مطالب أردنية بالضغط على الاحتلال

واستنكر المشاركون الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ.

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وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

وقفة دعم أمام محكمة العدل الدولية

كما تجمع عدد من المتضامين مع الشعب الفلسطيني في وقف دعم وإسناد أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، باليوم الثاني من الجلسات التي تطالب بمحاسبة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وشعارات داعمة للشعب الفلسطيني في غزة.

العاصمة عمان مسيرة حاشدة الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية

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