محامى إسرائيل أمام "العدل الدولية": ربما يكون الجنود قد انتهكوا بعض قواعد الحرب

قال المحامي مالكولم شو، الذي يمثل إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة: ربما يكون الجنود قد انتهكوا بعض قواعد الحرب، وستتم محاسبتهم قانونيًا في إسرائيل.

أكبر كارثة لإسرائيل بعد الهولوكوست

وأضاف شو، خلال الجلسة الثانية للعدل الدولية لمحاكمة إسرائيل، أن حركة حماس قتلت أشخاصًا ناجين من الهولوكوست، مشيرًا إلى أن هذه أكبر كارثة لإسرائيل بعد الهولوكوست.

وأوضح أن عدد القتلي الإسرائيليين منذ بداية الحرب أكبر عدد يقتل من اليهود في يوم واحد بعد الهولوكوست، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أفعال ترقى للإبادة الجماعية فقد ارتكبت في حق إسرائيل.

الفريق القانونى لجنوب إفريقيا قدم أدلته أمس

وكان الفريق القانوني لجنوب إفريقيا قد قدم أدلته، أمس الخميس، في جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات، أمام قضاة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

وخلال افتتاح جلسة الاستماع، التي وصفت بـ"التاريخية"، حيث تابعها العالم، ضغطت جنوب إفريقيا على محكمة العدل الدولية للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار في غزة وإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

جنوب إفريقيا تسعى للحصول على حكم طارئ من العدل الدولية لوقف غزو إسرائيل لغزة

وقال وزير العدل الجنوب إفريقي، رولاند لامولا، للمحكمة: "لا يمكن لأي هجوم، مهما كانت خطورته، أن يبرر انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية"، مضيفًا: "إن إسرائيل تخطط للقضاء على جميع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحكمه حماس".

وتسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول على حكم طارئ من محكمة العدل الدولية يقضي بضرورة وقف إسرائيل غزوها لحماية الفلسطينيين من الأذى.

ولا يتمتع القضاة السبعة عشر، الذين ينظرون في القضية، بسلطة تنفيذ أي حكم من هذا القبيل، لكن ذلك قد يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل لتغيير مسارها.