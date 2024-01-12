الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 7 ساعات.

وشرعت طواقم الأشغال العامة وبلدية طولكرم، صباح اليوم، في إزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل بعض الشوارع، خاصة شارع نابلس الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمخيم الذي يصل المدينة بقرى وبلدات وادي الشعير وباقي محافظات الضفة، وفقا لما نقله وكالة وفا الفلسطينية.

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من جانبه، قال رئيس قسم الطوارئ في بلدية طولكرم حكيم أبو صفية، إن ما تعرض له المخيم هذه المرة هو هجمة أوسع وأشمل، أحدثت خرابا أكبر في البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، مضيفا أنه لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب.

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وتابع أبو صفية أن طواقم البلدية والأشغال العامة توجهت مباشرة إلى المخيم فور انسحاب الاحتلال، وعملت على إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتأهيل بعض ما تم تخريبه.

اليوم.. جلسة لمجلس الأمن بشأن "الحالة في الشرق الأوسط"

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، الإحاطات لأعضاء المجلس.

يجدر الإشارة إلي أن مجلس الأمن الدولي عقد الأربعاء الماضي، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطا، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي يدعو إلى وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.

واستشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، مساء أمس الخميس في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس طولكرم شارع نابلس الضفة

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