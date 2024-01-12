الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارًا فى احترام القانون الإنسانى الدولى

أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل أخفقت مرارًا في احترام القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

إسرائيل: دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث

يأتي هذا فيما قال الفريق القانوني لإسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث، زاعمًا أن أفعالها كانت دفاعًا عن نفسها.

وأضاف: "هدف حماس الواضح هو إبادة اليهود، وإسرائيل لديها كل الحقوق في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن شعبها، وتأمين خروج محتجزيها".

وواصل: "لم تتطرق طلب جنوب إفريقيا، عن الأثر النفسي الذي طال الجنود والأسرى، أو حتى الأسرى الذين ما زالوا في قبضة حماس"، زاعمًا أن طلب جنوب إفريقيا يقوض حقوق إسرائيل.