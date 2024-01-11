أخبار الظهيرة| بلينكن يصل القاهرة.. و"حماس" تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في غزة، وترصد "الدستور أبرزها من خلال نشرة أخبار الظهيرة.

وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة في محطته الأخيرة بالشرق الأوسط

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلًا يفيد بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القاهرة في محطته الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.. للمزيد اضغط هنا.

الخارجية الفلسطينية: آن أوان الانتصار للعدالة الدولية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان، اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثًا تاريخيًا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية "اللذين يتعرض لهما شعبنا".. للمزيد اضغط هنا.

نظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

تبدأ محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا، اليوم الخميس، نظر دعوى مستعجلة مقامة من البرلمانية نشوى محمد رائف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، ضد قرار رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حرمانها من استكمال امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على خلفية اتهامها بالتعدى بالضرب على عضوة هيئة التدريس أثناء تأدية الامتحانات لضبطها متلبسه بالغش.. للمزيد اضغط هنا.

زلزال يضرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. ونتنياهو يفقد القدرة على الحكم

أفادت تقارير عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جمد الاستقالة المزمعة لنائب من حزب الليكود عميحاي شيكلي من منصبه كوزير للعدالة الاجتماعية، بعد أن عارض أعضاء الحزب هذه الخطوة، التي تهدف إلى الحد من الإنفاق على ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عدد مفرط من الحقائب الوزارية.. للمزيد اضغط هنا.

حركة حماس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن استهدافها 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.. للمزيد اضغط هنا.

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار مجددا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. للمزيد اضغط هنا.

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

تصدر الفنان أحمد العوضي إيرادات السينما في ليلة الأربعاء بعد منافسة شديدة مع محمد عادل إمام في فيلم أبو نسب، وهو العمل الذي تراجع في الإيراد اليومي عقب طرح "الإسكندراني".. للمزيد اضغط هنا.