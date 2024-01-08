الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن

الرصف
الرصف

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

 

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

 

وشدد المحافظ خلال متابعته على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

 

وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية، جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم  لمعرض معا ضد الغلاء بسمنود.

خطط الرصف إضفاء المنظر الحضاري وصيانة الطرق قطاع الرصف التنمية المستدامة

مواد متعلقة

تنفيذ قافلة بيطرية مجانية ضمن "حياة كريمة" فى "محلة مرحوم" بالغربية

الشباب والرياضة بالغربية تواصل مشروع الرواق الأزهري بمركز شباب كفر العبايدة

محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

مصرع شاب أثناء عبوره طريق الكورنيش فى طنطا

بسبب كثافة الشبورة.. مصرع شاب وإصابة آخر حال عبورهما الطريق فى المحلة

إصابة 5 ركاب فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا _المحلة بالغربية

وكيل صحة الغربية يتفقد فرق التأمين الطبى ضمن خطة تأمين الكنائس بالمحافظة

مصرع مدرس سقط من مصعد فى المحلة الكبرى

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

بورصة الدواجن| أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 8 يناير 2024

بطلب من والدته.. استخراج جثة عامل بعد دفنها بـ3 أشهر في قنا

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان