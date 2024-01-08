من الكلاسيكيات الخالدة إلى العصرية.. أفضل الأقمشة الشتوية لعام 2024

مع بداية العام الجديد بدأ الناس يتطلعون إلى أكثر الموضات انتشارا لاتباعها سواء بتصميمات الملابس أو لوحات الألوان أو حتى الأقمشة التي ستكون رائدة في هذا العام.



ومن المعروف أن فصل الشتاء هو فصل الأناقة ويبحث الجميع فيه عن أحدث الموضات ولكن أيضا يبحثون عما يشعرهم بالدفء في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وحسب موقع مجلة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك بعض العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها عند اختيار ملابس الطقس البارد، على الرغم من أن أول شيء يفكر فيه الكثير من الناس هو معطفهم الشتوي، يعد اختيار الأقمشة والنسيج أحد أهم العناصر ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفء، ليست كل الأقمشة متساوية.

فمع بداية فصل الشتاء في عام 2024، يمكن لعشاق الموضة توقع مجموعة آسرة من الأقمشة التي تجمع بين الدفء والأناقة والاستدامة.

ولأن الأقمشة تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الاستايل دعونا نلقي نظرة على أفضل الأقمشة المثالية لفصل الشتاء.

أفضل الأقمشة لفصل الشتاء في عام 2024:

شاركت مانجولا غاندي، خبيرة الأزياء والمديرة التنفيذية للمنتجات في شركة Numero Uno العالمية للأزياء، أفضل خمسة منسوجات شتوية من المتوقع أن تكون رائجة في عام 2024.



1. الأقمشة التقنية:

في هذا الشتاء، ينبغي الجمع بين الاستايل والفائدة، وصرحت مانجولا أن الخصائص المبتكرة في المنسوجات التقنية على وشك إحداث ثورة في الملابس الشتوية قائلة: "هذه المواد، التي تتراوح بين العزل المتطور والطلاءات المقاومة للماء، ستضمن لك البقاء جافًا ودافئًا دون التضحية بالموضة، تجمع ملابس الشتاء الآن بين الأسلوب الراقي والتدفئة والابتكارات المبتكرة المضمنة في المنسوجات التقنية تعيد تعريف الملابس الشتوية.

2. الصوف المعاد تدويره:

يعد الصوف المعاد تدويره اتجاهًا رئيسيًا في الملابس الشتوية حيث تظل الاستدامة لها تأثير كبير على الموضة، لا يمنحنا هذا القماش الصديق للبيئة الدفء الذي نحتاجه طوال أشهر الشتاء فحسب، بل إنه يدعم أيضًا التزامنا بالأزياء الأخلاقية، وتقول مانجولا إن هذا الموسم سيركز على تقليل التأثير البيئي أكثر من أي وقت مضى، وسيكون الصوف المعاد تدويره رمزًا لالتزام المصنعين.



3. القوام الفاخر:

وفقًا لمانجولا، سيكون عام 2024 موسمًا لمجموعة واسعة من المخمل والفراء المقلد والأقمشة الناعمة التي لن تبقيك دافئًا فحسب، بل ستمنح مجموعتك الشتوية أيضًا مظهرًا راقيًا، مضيفة: "في عام 2024، سيتم تسليط الضوء على الأقمشة الفاخرة التي لا ترفع مستوى خزانة ملابسك الشتوية فحسب، بل تعكس أيضًا التحول نحو نهج أكثر تساهلًا وإحساسًا في الموضة".

4. خلطات الكشمير:

في عام 2024، يعود الكشمير، وهو قطعة كلاسيكية خالدة، منتصرًا بلمسة عصرية، عند دمجه مع الأقمشة الفاخرة الأخرى، يوفر الكشمير لمسة عصرية بالإضافة إلى الراحة الكلاسيكية.

يدعو موضوع 2024 الناس إلى اكتشاف الطرق المختلفة التي يمكنهم من خلالها تصميم الكشمير في خزائن ملابسهم الشتوية لخلق إطلالات تجمع بين الراحة والذوق بسهولة. وتقول مانجولا إن تحمل جاذبية الكشمير واحتضان تنوعه سيكون موضة رائدة لعام 2024.



5. المنسوجات المبطنة:

في أزياء الشتاء، توفر المواد المبطنة انطباعًا مذهلًا بينما توفر أجواء دافئة وجذابة، تقول مانجولا إنه في عام 2024، من المتوقع أن تصبح العناصر المبطنة مثل السترات والجيبات والبنطلونات والإكسسوارات العصرية، من المتوقع هذا الشتاء أن يظل الناس دافئين طوال الأشهر الباردة وسيضيفون مواد مبطنة إلى خزائن ملابسهم.