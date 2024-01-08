في 11 خطوة.. اعرف كيف تحمي نفسك من أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من تزايد أدوار البرد في تلك الفترة خاصة بين صغار السن بسبب الانخفاض الكبير الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يمكن أن تؤدي أدوار البرد الشديد إلى انخفاض المناعة وتفاقم الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.



كما أنها تزيد من مشاكل مرضى التهاب المفاصل حيث قد يعانون من المزيد من الألم والتورم والتصلب في درجات الحرارة الباردة.



ويمكن أن تؤثر درجات الحرارة الباردة أيضًا على صحة الجلد والشعر، ولذلك نوهت أنه من المهم تقليل وقت الخروج عندما يكون الجو باردًا بالخارج ويجب التأكد من تغطية الجسم بطبقات ملابس عديدة حتى تساعد الجسم على التدفئة.

وحسب موقع Hindustan times فإنه بصرف النظر عن منع التعرض للبرد، فإن تغذية الجسم لمحاربة ظروف موجة البرد أمر مهم أيضًا.



ومن ترطيب الجسم إلى تناول نظام غذائي متوازن، يمكن للعادات الغذائية الصحيحة أن تساعد في تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامة، خاصة إذا لم يتمكن الناس من تجنب الخروج خلال مثل هذه الظروف، فيجب التأكد من اتباع هذه التدابير البسيطة التي يقترحها الخبراء.

وصرح الدكتور أديتيا إس تشوتي، استشاري الطب الباطني في المستشفى الملكي البريطاني قائلا: “خلال فترات البرد الشديد، يعد إعطاء الأولوية للسلامة الشخصية والاستعداد أمر بالغ الأهمية”.



أولًا، الحد من الأنشطة الخارجية والخروج من المنزل كلما أمكن ذلك، وعند الاضطرار إلى الخروج من المنزل، يجب القيام بتغطية الجسم بملابس فضفاضة وعازلة، مع إعطاء الأولوية للمواد الاصطناعية على القطن الذي يحتفظ بالرطوبة.



والقيام بتغطية الأطراف بأحذية وقفازات، حيث يحدث فقدان كبير للحرارة من هذه المناطق، والتأكد من حماية الوجه والفم من برودة الرياح باستخدام وشاح أو قناع ومراقبة تقارير الطقس.

وإذا كان السفر لا مفر منه، يجب التأكد من تجهيز السيارة لفصل الشتاء باستخدام مانع تجمد مناسب وإطارات منتفخة بشكل صحيح، احزم مجموعة أدوات الطوارئ التي تحتوي على الإمدادات الدافئة، والأغذية غير القابلة للتلف، ومجموعة أدوات الإسعافات الأولية".

نصائح للتغلب على موجات الطقس الباردة:



شارك الدكتور اديتيا جوبتا جراح أعصاب بعض الخطوات للحماية من انخفاض درجات الحرارة.

1. ارتدي طبقات من الملابس:

ابدأ بطبقة أساسية ماصة للرطوبة لإبعاد العرق عن بشرتك، ثم أضف طبقة عازلة لاحتجاز حرارة الجسم والاحتفاظ بها، ثم استخدم طبقة خارجية مقاومة للماء والرياح للحماية من الظروف الجوية القاسية.

2. حماية أطرافك:

ارتدي قبعة حرارية لمنع فقدان الحرارة من رأسك، والتي تعتبر مصدرًا هامًا لتشتيت حرارة الجسم، وارتدي قفازات عالية الجودة مع مواد عازلة ومقاومة للماء لحماية يديك من البرد القارس، وحافظ على دفء قدميك وجفافهما باستخدام الأحذية العازلة المقاومة للماء والجوارب السميكة.

3. قم بتغطية وجهك:

استخدم وشاحًا أو قناعًا للوجه لتغطية أنفك وفمك، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الصقيع واستنشاق الهواء البارد للغاية.

4. ابق جافًا:

الملابس المبللة يمكن أن تسرع من فقدان الحرارة، تأكد من أن الطبقة الخارجية ليست دافئة فحسب، بل مقاومة للماء أيضًا لتبقيك جافًا في درجات الحرارة المنخفضة أو المطر، وقم بتغيير الملابس بسرعة إذا تعرضت للبلل، لأن الرطوبة يمكن أن تقلل درجة حرارة جسمك بشكل كبير.

5. الحد من الخروج خارج المنزل:

قلل من الوقت الذي تقضيه في الخارج أثناء فترات البرد الشديد، وحدد موعدًا للأنشطة الخارجية خلال الأجزاء الأكثر دفئًا من اليوم وخذ فترات راحة في داخل المنزل لمنع التعرض للبرد لفترات طويلة.

6. ابق على اطلاع بأحوال الطقس:

يجب البقاء على اطلاع دائم بتوقعات الطقس، ولا سيما الانتباه إلى التحذيرات من البرد والرياح وتوقعات سقوط الامطار، وخطط للأنشطة وفقًا لتوقعات الطقس لتجنب الوقوع في الظروف الجوية القاسية.

7. حافظ على رطوبة جسمك وتغذيته:

تناول السوائل الدافئة بانتظام للحفاظ على مستويات الترطيب، حيث أن البقاء رطبًا بشكل جيد يساعد جسمك على تنظيم درجة الحرارة بشكل أكثر فعالية، وتناول الأطعمة عالية الطاقة لتزويد جسمك بالوقود الذي يحتاجه لتوليد الحرارة.

8. تعرف على علامات انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع:

يجب أن تكون على دراية كاملة بأعراض انخفاض حرارة الجسم، مثل الارتعاش والارتباك وتداخل الكلام، والتعرف على علامات قضمة الصقيع، مثل الخدر والتغيرات في لون الجلد، واطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك أو على أي شخص آخر هذه الأعراض.

9. حافظ على نشاطك:

مارس نشاطًا بدنيًا معتدلًا لتوليد حرارة الجسم، لكن تجنب الإفراط في الإجهاد لمنع التعرق الزائد، الذي قد يؤدي إلى تبلل الملابس وزيادة فقدان الحرارة.

10. قم بإعداد منزلك:

تأكد من أن منزلك معزول جيدًا للاحتفاظ بالحرارة، احصل على مجموعة طوارئ مليئة بالأساسيات مثل البطانيات والأطعمة غير القابلة للتلف في حالة أن الطقس أصبح سيئا للغاية ولا يمكن الخروج من المنزل.

11. السفر بأمان:

إذا كان السفر ضروريًا، فأخبر أحد الأشخاص بخططك ووقت وصولك المتوقع، وحافظ على سيارتك في حالة جيدة وقم بتجهيزها بمجموعة أدوات الطوارئ التي تحتوي على عناصر مثل البطانيات والطعام والماء ومصباح يدوي.

في حالات البرد الشديد، يمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للسلامة واتخاذ تدابير استباقية إلى إحداث فرق كبير في الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالبرد.