4 نصائح للوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء

لا يعلم الكثير منّا كيفية الوقاية من نزلات البرد خلال تلك الفترة فمن المعروف أن تلك الفترة تشهد الكثير من نزلات البرد بسبب التقلبات الجوية، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعد في الوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء.

احذر التعرض للهواء المباشرة

‏يجب الحرص على عدم التعرض المباشر للهواء وذلك حتى لا تسبب التعرض المباشر للهوى في التعرض للإصابة بنزلات البرد وذلك لأن درجة الحرارة الخاصة بالجسم تكون مختلفة عن درجة الحرارة أثناء التعرض الهواء مباشرة وهو ما يزيد من فرص التعرض للإصابة بالبرد.

تناول الزنجبيل والليمون

كما يجب الحرص على تناول مشروبات تساعد في رفع كفاية جهاز المناعة مثل الزنجبيل والليمون والبرتقال المضاف له جز، حيث تساعد تلك المشروبات على الوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد.

أطعمة تساعد في الوقاية من نزلات البرد

‏ومن ضمن العادات التي تساعد في الوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء تناول الأطعمة التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة مثل البصل الأخضر والثوم والخضروات الداكنة مثل البروكلي والكرفس وكذلك البسلة فتساعد تلك الأطعمة في رفع كفاية جهاز المناعة لما تحتوي من فيتامين سي.

احذر نزع الملابس الثقيلة

‏كما يجب الحرص على عدم ارتداء الملابس الثقيلة ثم نزعها مرة واحدة عند الوصول للمنزل حتى لا بتسبب التغيير المفاجئ في درجات الحرارة في الإصابة بين نزلات البرد، إلى جانب ذلك يجب غلق زجاج السيارة خلال السواقة حتى لا يؤثر الهواء عليك سلبًا.