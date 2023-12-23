السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انتشار نزلات البرد.. هل عاد فيروس كورونا من جديد؟

كورونا
كورونا

خلال الأيام الماضية ازداد القلق بين المواطنين مع انتشار الفيروسات التنفسية وعدوى الانلفونزا، معتقدين عودة فيروس كورونا من جديد وانتشار المتحور "JN.1"، لاسيما مع انتشاره في عدد من الدول الأخرى.

ومؤخرًا كشفت وزارة الصحة ما إذا كان متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" ، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، أن منظمة "الصحة العالمية" أعلنت انتهاء وباء كورونا كتهديد عالمي وذلم في شهر مايو الماضي، وأكدت على أن الوقت قد حان لإدارة طويلة الأمد في مجال أزمة فيروس كورونا.

وكشف عبد الغفار، أنه حتى الآن لم يتم رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد، مضيفا: "المتحور الجديد لكورونا أكثر انتشارًا بين المتحورات الأخرى لفيروس كورونا".

 انتشار الفيروسات التنفسية تزداد على مستوى العالم

وفي سياق متصل قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، لـ "الدستور" أنه لم ينتشر في مصر المتحور الجديد من كورونا، ولم يتم رصد وجود إصابات من المتحور الجديد.

وأوضح بدران أنه مع اختلاف فصول السنة وبداية موسم الشتاء تحديدًا يحدث انتشارًا لعدوى الانفلونزا ونزلات البرد، نتيجة لتغير أحوال الطقس، مستطردًا أن هذا يتطلب اتباع التعليمات الصحية للطبيب المعالج أو تعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن معدل انتشار الفيروسات التنفسية تزداد على مستوى العالم وليس في مصر فقط مع دخول فصل الشتاء، ولا يوجد رصد لأي إصابات أو اشتبهات بفيروس كوونا.

ونصح بدران بضرورة تلقى لقاح كورونا فهو فعال ومفيد وغير مضر لمواجهة الفيروسات التنفسية وتقوية الجهاز المناعي، مضيفًا إلى أهمية الالتزام ببرنامج صحي في تناول الوجبات على مدار اليوم.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى ضرورة تناول وجبات صحية غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية الجهاز المناعي في الجسم، والتي توجد بكثرة في الفواكه والخضراوات، فصلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر.

الصحة العالمية: ينتشر بسرعة في جميع المناطق

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا في الموافق 18 من الشهر الحالي 2023، أنه تم تعيين JN.1، وهو سلالة فرعية من متغير أوميكرون BA.2.86 Omicron، كمتغير منفصل ذي اهتمام (VOI) بصرف النظر عن النسب الأصلية BA.2.86 بسبب الزيادة السريعة في انتشاره في الأسابيع الأخيرة، ولكن يظل متغير ايريس  والذى يطلق عليه " EG.5 "هو أكثر المتغيرات المثيرة للاهتمام التي تم الإبلاغ عنها على الصعيد العالمي.

وذكرت "الصحة العالمية" أن متحور كورونا الجديد "JN.1"، ينتشر بسرعة في جميع المناطق، ربما لأنه يحتوي على طفرة إضافية في البروتين الشوكي، مقارنة بالمتغير "BA.2.86" الذي انحدر منه.

كورونا الفيروسات التنفسية فيروس كورونا الصحة العالمية وزارة الصحة

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