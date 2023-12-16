السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

اهتم بنفسك.. فواكه تحارب أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة

فواكه
فواكه

يصاب الكثير من الناس بأمراض الإنفلونزا ونزلات البرد خاصة في فصل الشتاء، حيث يتعرض الجسم للفيروسات المفاجئة نتيجة ضعف المناعة أو بسبب نقص الفيتامينات.

والإنفلونزا ونزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعيًا حول العالم بسبب تغير الأحوال الجوية أو بسبب ضعف الجسم بالأمراض البكتيرية، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير أبرز أنواع الفواكه التي تعمل على حماية الجسم من الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لـ hindustantimes.

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لتقوية المناعة.. فواكه تحارب أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة

كشفت الدراسات أن هناك العديد من الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم لحمايته من أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة إليكم أبرزهم في السطور التالية:

1 - البرتقال 

لتقوية المناعة.. فواكه تحارب أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة

البرتقال هو الفاكهة المفضلة في فصل الشتاء ومن أكثر الفواكه المحبوبة في جميع أنحاء العالم فهو منخفض السعرات الحرارية، ومفيد للبشرة والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، كما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، تتراوح تغذية البرتقال من المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور إلى المواد التي تساعد على تأخير أو الوقاية من الأمراض المزمنة.

2 - الكيوي

لتقوية المناعة.. فواكه تحارب أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة

 الكيوي من ضمن الفواكه التي يحبها الكبير والصحي لأنه من ضمن الفاكهه التي تعتبر مصدر قوة لفيتامين C ويلعب دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة، الاستهلاك المنتظم للكيوي يمكن أن يعزز آليات الدفاع في الجسم، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض والبرد والأنفلونزا، ويعزز من صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3 - التفاح الأخضر

لتقوية المناعة.. فواكه تحارب أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد المفاجئة

 التفاح الأخضر من ضمن الفاكهه المفيدة جدًا للجسم، لأنه يدعم وظيفة المناعة ويقويها ويوفر مضادات الأكسدة، ولأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأمراض المفاجئة، وأفادت الدراسات ان تفاحة واحدة تغنيك عن تناول المكملات الدوائية.

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