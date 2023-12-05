الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

إحمي طفلك من نزلات البرد بأشياء بسيطة.. اعرفيها

نزلات البرد
نزلات البرد

كثير من الأمهات تعانى من مشكلة تعرض أطفالهم لـ نزلات البرد المستمرة خلال فصل الشتاء وهو ما يتسبب في ضعف مناعتهم طوال الشتاء نتيجة للتعرض لنزلات البرد المستمرة، ولا يعلم الكثير من الامهات أن هناك مجموعة من الأمور التى يجب الحرص على القيام بها للأطفال لرفع كفاءة الجهاز المناعي الخاص بهم وعدم تعرضهم لنزلات البرد باستمرار.

فكما نصح استشارى طب الأطفال الدكتور أشرف محروس، فهناك مجموعة من الأمور التى يجب الحرص علىا لقيام بها بإستمرار لحماية الأطفال من النزلات البرد ورفع كفاءة جهاز المناعى لديهمن والتى تأتى على رأسها منح الطفل كوب من الماء الفاتر مع ملعقة من عسل النحل الأبي فيساعد ذلك فى رفع كفاءة جهاز المناعة للأطفال ومقاومة نزلات البرد.

وأضاف الدكتور أشرف محروس فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الأمور التى تساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال، منح الطفل الخضروات الورقية ذات اللون الداكن مثل البروكلى والسبانخ ويساعد تلك الأطعمة فى رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال إلي جانب ذلك يجب منح الأطفال المشروبات الساخنة واتلى ترفع كفاءة جهاز المناعة مثل النعناع الأخضر واليانسون والقرفة.

وأشار استشارى طب الأطفال، إلى أن من ضمن الأطعمة التى ترفع كفاءة جهاز المناعة لدى الاطفال منحهم بعض المكسرات مثل الكاجو والفسدق واللوز، فتساعد المكسرات على رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال، كما يجب الحرص على منح الأطفال البطاطا فتساعد على منح الاطفال فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة، إلي جانب ذلك يجب منح الطفل البرتقال مع تحليته بالعسل النحل كمشروب سيساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة، إلي جانب ذلك يجب منح الطفل الفلفل الأصفر والأحمر الذي يساعد فى منح الجسم فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة.

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