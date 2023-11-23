الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح للحماية من نزلات البرد بعد تراجع درجات الحرارة

نزلات البرد
نزلات البرد

تنتشر في هذا الأيام عدوى الجهاز التنفسي  والبرد والانفلونزا بشكل كبير، وهناك عدة نصائح للخبراء، يقلل اتباعها من الإصابة بالفيروسات الموسمية المنتشرة خلال تلك الفترة مع بدايات فصل الشتاء والبدء في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

3 نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد

وتسهم الإصابة بالانفلونزا ونزلات البرد في تقليل نشاط الأفراد، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية ، سواء الذهاب إلى المدرسة والتركيز، والذهاب إلى العمل والجامعة.

الوقاية من الفيروسات الموسمية

يعتبر تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية من أفضل طرق الوقاية من نزلات البرد في موسم الشتاء، حيث يجب على الفرد أخذ هذا اللقاح في كل عام، كما ينصح بأخذه قبل بداية موسم الشتاء بحوالي أسبوعين على الأقل، أي خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.

يعتبر تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية من أفضل طرق الوقاية من نزلات البرد في موسم الشتاء، حيث يجب على الفرد أخذ هذا اللقاح في كل عام، كما ينصح بأخذه قبل بداية موسم الشتاء بحوالي أسبوعين على الأقل، أي خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.

إضافة إلى ممارسة العادات الصحيحة مثل تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة دون ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء الدافئ والصابون، واستخدام مطهر اليدين وخاصة عند مصافحة الآخرين أو ملامسة الأسطح الملوثة، وتجنب لمس الفم والعينين، والفم دون غسل اليدين، و تجنب مشاركة الآخرين بمعداتهم الشخصية، أو أطباق الطعام، أو الأكواب، و القيام بتغطية الأنف والفم بمنديل عند القيام بالعطس أو السعال.

واتباع نظام غذائي متوازن صحي والانتظام في ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية من 7 – 9 ساعات يوميًا، والتقليل من مستويات الإجهاد والتوتر، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، والابتعاد عن التدخين والتوقف عن ادمان الكحوليات، وتناول المكملات الغذائية مثل الزنك وفيتامين سي والشاي الأخضر ومضادات الأكسدة، والثوم.

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