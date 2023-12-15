الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.. 6 نصائح للوقاية من 5 أمراض شتوية شائعة

فيروس
فيروس

أشارت منظمة الصحة العالمية خلال تقريرها  الخاص بنهاية كل عام، إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فصل الشتاء، حيث  ينتشر عدد من الأمراض وتصبح أكثر شيوعًا نتيجة بسبب انخفاض الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة، وقضاء المزيد من الوقت في داخل المنازل أو المكاتب ثم الخروج فجأة إلى الشوارع.

الوعي بالأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء يقلل من فرص الإصابة بها

وحسب موقع "Hindustan times" يمكن تقليل فرصة الإصابة بالأمراض الشتوية إلى حد كبير، من خلال الوعي بهذه الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء ومن خلال اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.

وقد صرح أمول نايكاوادي، أخصائي الرعاية الصحية الوقائية، في منظمة الصحة العالمية قائلا: "تكثر الأمراض التنفسية والمعدية خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال بسبب قلة مناعتهم وهناك قائمة ببعض  الأمراض الشائعة في فصل الشتاء التي يجب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنها وهي كالتالي:

 

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أبرز الأمراض الشائعة في فصل الشتاء


1. نزلات البرد:
وهي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن بين أعراضها التهاب الحلق والسعال والعطس وسيلان وانسداد الأنف، وأحيانًا حمى منخفضة الدرجة.

2. الأنفلونزا: 
تنتج فيروسات الأنفلونزا مرض الأنفلونزا، وهو مرض تنفسي شديد العدوى، بالإضافة إلى نزلات البرد النموذجية، قد تكون الأعراض أكثر حدة وتشمل الحمى والتهاب الحلق والإرهاق وآلام الجسم والسعال والاحتقان.

 

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3. النوروفيروس:
النوروفيروس مرض شديد العدوى وهو مصدر التهاب المعدة والأمعاء، والذي يظهر على شكل غثيان وقيء وإسهال وتشنجات في المعدة.

4. التهاب الشعب الهوائية: 
يحدث التهاب الشعب الهوائية في كثير من الأحيان بسبب الفيروسات، ويسبب التهابًا في الممرات الهوائية، مما قد يؤدي إلى سعال مزمن، وعدم الراحة في الصدر، وأحيانًا انخفاض في درجة الحرارة.


5. الالتهاب الرئوي: 
يمكن أن تسبب العديد من مسببات الأمراض، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، الالتهاب الرئوي، مما يسبب التهاب الأكياس الهوائية في الرئة ومن بين الأعراض السعال والحمى وضيق التنفس وألم متوسط الي شديد الدرجة في الصدر.

 

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كيفية تقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء


1- يمكن تفادي تلك الأمراض عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة بجانب اتباع نظافة اليدين واستخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.


2- تناول نظام غذائي صحي، من الافضل تناول الطعام الساخن المسلوق المطهو في المنزل ومن الأفضل تناول  الشوربة بجانبه، وتناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة.

3- تناول المشروبات الساخنة، يجب تناول المشروبات العشبية الساخنة مثل الينسون والليمون المغلي وشاي البردقوش.

 

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4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فمن أهم عوامل تقوية جهاز المناعة هو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل رياضة الجري.

5-  شرب الكثير من الماء، يجب شرب الكثير من الماء على الأقل 3 لترات يوميا لأن تلك الأمراض تسبب جفاف الحلق لذلك يجب الحفاظ على رطوبة الجسم.

6- الحصول على قسط كافي من النوم، يجب الحصول على الراحة الكافية وقسط كافي من النوم لأن ذلك يعزز جهاز المناعة بشكل كبير.

 

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