السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تقوي المناعة وتقي من الفيروسات في الشتاء.. فما هى؟

شوربة العدس
شوربة العدس

مع بدايات فصل الشتاء يبحث الكثيرون عن الأطعمة المفيدة والتي تبعث الدفئ وتقوي المناعة للوقاية من الفيروسات والانفلونزا الموسمية، التي عادة ما تصيب الإنسان خلال فصل الشتاء، وفي فترات تغيير الفصول.

ويحتاج فصل الشتاء إلى التركيز على العادات الغذائية السليمة لحماية الصحة وتقوية المناعة، مثل التركيز على ممارسة الرياضات والأطعمة والمشروبات الصحية، والنوم الكافي، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأطعمة التي تعزز المناعة.

لكل حامل جديد.. أطعمة ومشروبات ابتعدي عنها تعرض حملك للخطر

 

شوربة العدس

 

تعد من أهم الأطعمة الشتوية، حيث تساعد على التدفئة لاحتوائها على الكربوهيدرات، وتقوي المناعة لاحتوائها على الخضروات مثل البصل والجزر والطماطم، كما أن شوربة العدس تقلل من استخدام السعرات الحرارية يوميًا، بما يساعد على انقاص الوزن بسهولة.

 

البيض

 

يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي تمد جسم الإنسان بالبروتينات، بفضل احتواءه على مجموعة متنوعة من البروتينات المركبة النشطة بيولوجيًا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين مضادات للالتهابات بالجسم، وذلك رغم وجود عدة مصادر للبروتينات من الأطعمة إلا أن البيض يعد أفضلها.

السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وكلاهما ضروري لنظام المناعة القوي، والوقاية من الأمراض، كما أنها غنية بالحديد، مما يعزز الوقاية من الإصابة بالأنيميا، وأمراض فقر الدم.

البرتقال واليوسفي

يعتبر البرتقال واليوسفي من أشهر الفواكه الحمضية الغنية بالفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سي، الذي يلعب دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب عضوي من الكبريت، له خصائص مضادة للميكروبات، ويساعد أيضَا في امتصاص الزنك الذي يسهم في تقوية المناعة، ومن المتعارف عليه أن نكهة الثوم ليست لذيذة لذا يتم إدخاله في الأطعمة، لتسهيل تناوله.

الفيروسات فصل الشتاء المناعة المشروبات الصحية شوربة العدس البيض

مواد متعلقة

21 يومًا وينتهى الخريف.. الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

أسباب زيادة الشعور بتنميل الأطراف خلال فصل الشتاء

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس