أطعمة تقوي المناعة وتقي من الفيروسات في الشتاء.. فما هى؟

مع بدايات فصل الشتاء يبحث الكثيرون عن الأطعمة المفيدة والتي تبعث الدفئ وتقوي المناعة للوقاية من الفيروسات والانفلونزا الموسمية، التي عادة ما تصيب الإنسان خلال فصل الشتاء، وفي فترات تغيير الفصول.

ويحتاج فصل الشتاء إلى التركيز على العادات الغذائية السليمة لحماية الصحة وتقوية المناعة، مثل التركيز على ممارسة الرياضات والأطعمة والمشروبات الصحية، والنوم الكافي، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأطعمة التي تعزز المناعة.

شوربة العدس

تعد من أهم الأطعمة الشتوية، حيث تساعد على التدفئة لاحتوائها على الكربوهيدرات، وتقوي المناعة لاحتوائها على الخضروات مثل البصل والجزر والطماطم، كما أن شوربة العدس تقلل من استخدام السعرات الحرارية يوميًا، بما يساعد على انقاص الوزن بسهولة.

البيض

يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي تمد جسم الإنسان بالبروتينات، بفضل احتواءه على مجموعة متنوعة من البروتينات المركبة النشطة بيولوجيًا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين مضادات للالتهابات بالجسم، وذلك رغم وجود عدة مصادر للبروتينات من الأطعمة إلا أن البيض يعد أفضلها.

السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وكلاهما ضروري لنظام المناعة القوي، والوقاية من الأمراض، كما أنها غنية بالحديد، مما يعزز الوقاية من الإصابة بالأنيميا، وأمراض فقر الدم.

البرتقال واليوسفي

يعتبر البرتقال واليوسفي من أشهر الفواكه الحمضية الغنية بالفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سي، الذي يلعب دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب عضوي من الكبريت، له خصائص مضادة للميكروبات، ويساعد أيضَا في امتصاص الزنك الذي يسهم في تقوية المناعة، ومن المتعارف عليه أن نكهة الثوم ليست لذيذة لذا يتم إدخاله في الأطعمة، لتسهيل تناوله.