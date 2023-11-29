لكل حامل جديد.. أطعمة ومشروبات ابتعدي عنها تعرض حملك للخطر

تتساءل الكثير من الحوامل عن أبرز الأطعمة والمشروبات التى يجب الابتعاد عنها خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ولا تعلم أغلبهن أبرز الأطعمة الممنوع تناولها خلال فترة الحمل الأولى وذلك لأنها تؤثر بشكل سلبي على نمو الجنين.

ذكر موقع "بولد سكاى"، أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يجب الامتناع عنها خلال الشهور الأولى للحمل، والتي تتمثل أهمها في الأطعمة المصعنة والمعلبة، نظرا لاحتوائها على المواد الحافظة ونسبة عالية من السكر، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من البكتريا التى قد تسبب ضرر كبير للحامل والجنين.

ومن ضمن الأطعمة الممنوعة لدى الحوامل، الموالح والمخللات لأنها تتسبب في زيادة نسبة الأملاح فى الجسم وبالتالى التسبب في التعرض لعدد من الأمراض خلال فترة الحمل منها الضغط، إلى جانب ذلك منتجات الألبان غير المبسترة، نظرا لاحتوائها على البكتريا، إلى جانب ذلك اللحوم والدواجن غير المطبوخة مثل اللانشون، لأنها تحتوي على بكتريا تؤثر بشكل سلبي على صحة الجنين والأم، وكذلك المأكولات البحرية الغنية بالزئبق.

وتتمثل أبرز الأطعمة التى يجب الحرص على عدم تناولها خلال فترة الحمل في الوجبات السريعة والأكلات غير المضمون نظافتها بالكامل وذلك لعدم التعرض للإصابة بعدوى والتعرض للتسمم الغذائي الذي قد يعرض حياتك وحياة جنينك للخطر، ويفضل عدم تناول التمر في الشهور الأولى من الحمل لأنه يزيد بدوره انقباضات الرحم وربما يؤدي إلى الإجهاض.

كما يجب على كل امرأة حامل الابتعاد عن تناول العصائر المعلبة والمصنعة، وكذلك المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والنسكافيه، ويفضل استبدالها بالمشروبات المغذية مثل الأفوكادو أو اليانسون أو المشروبات الطبيعية مثل عصير البنجر بالجوافة والفروالة مع مراعة إضافة سكر ولكن بكميات بسيطة.