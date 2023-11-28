تزامنًا مع انتشاره.. عادات صحية لمحاربة نزلات البرد في الشتاء

في كثير من الأحيان، يمكن أن تسبب نزلات البرد إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، خاصة في فصل الشتاء، حالات أكثر خطورة مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأمراض البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي ولن تساعد في علاج الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا ومعظم التهابات الحلق.

فيما يلي بعض المشروبات والأطعمة الطبيعية البسيطة لمكافحة نزلات البرد خلال هذه الرياح الموسمية، وفقًا لـ hindustantimes.

1. الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج شائع للسعال ويعمل أيضًا كمضاد للالتهابات. يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تعمل على توسيع شرايين الدم في الرئتين واسترخاء العضلات الملساء، ما يسمح بفتح المسالك الهوائية. لعلاج السعال، استخدم شرائح الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل المبشور الطازج في الشاي الساخن.

2. الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، حيثُ يعزز التعافي بشكل أسرع وله فوائد صحية أخرى، ويحتوي الثوم على مكونات تعمل على تحسين المناعة، وله فوائد علاجية، ويمكن إدراجه في نظامك الغذائي اليومي

3. العسل الخام

يتمتع العسل الخام بمجموعة واسعة من الفوائد الطبية، خاصة بالنسبة لمشاكل الجهاز التنفسي، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا، ومضادة للفيروسات، ومضادة للفطريات، ومضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل شدة السعال ومدته. عصير مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين من عصير الليمون الطازج والماء للحصول على أفضل الفوائد.

4. الكركم

الكركم هو علاج منزلي معروف، حيث يعد علاج منزلي فعال لالتهاب الحلق والسعال، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما يقوي جهاز المناعة لديك وينشط استجابة الجسم المضاد للعدوى.

5. الأناناس

يعد الأناناس مثبط فعال للسعال. البروميلين هو إنزيم الأناناس الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات وحال للبلغم (كسر المخاط)، وبسبب هاتين الخاصيتين للبروميلين، يعد الأناناس طعامًا جيدًا لتخفيف السعال.

6. الرمان

يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من المركبات المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تساعد على مكافحة الفيروسات وتقليل مدة نزلات البرد بنسبة تصل إلى 40%. يمكن تناول عصير الرمان يوميًا.

7. الشاي

عندما تصاب بالسعال أو البرد، اشرب الشاي الساخن (الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الشاي العشبي)، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة يخفف من التهاب الحلق ويسيل المخاط الناتج عن انسداد الأنف، مما يساعد في تنظيف المسالك الأنفية.

8. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الزنك، وهو المعدن الذي يحتاجه جسمك لمساعدة خلايا الدم البيضاء على العمل بشكل صحيح، حيث خلايا الدم البيضاء ضرورية لمحاربة العدوى مثل فيروس الأنفلونزا.

9. شوربة الخضار

عندما تصاب بالأنفلونزا، تناول الخضار المنكه بالزنجبيل والثوم والكركم والفلفل الأسود لتخفيف الاحتقان، إذ يعمل البخار الناتج عنه أو المرق على تسريع تدفق المخاط إلى أسفل الأنف وتخفيف الالتهاب، كما يعزز جهاز المناعة لديك.

10. عصير الخضار

تحتوي الخضروات على مضادات الأكسدة التي تساعد في وظيفة الجهاز المناعي، غذ يساعد عصير الخضار على التعافي بشكل أسرع من أمراض مثل الأنفلونزا، ويمكنك دمج الخضار مثل الجزر والسبانخ التي لها خصائص مضادة للفيروسات.