الانفلونزا الموسمية بعد عودة انتشارها مجددا| ما هو الفيروس الموسمي؟

حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار الانفلونزا الموسمية ، خلال الفترة الحالية، مع بدايات فصل الخريف، وخاصة مع بدء العام الدراسي مطلع شهر أكتوبر الجاري، ويتوفر لقاح الانفلونزا الموسمية في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

الانفلونزا الموسمية

أعراض الأنفلونزا الموسمية 2023

تشمل أعراض الانفلونزا، التهاب الحلق، والحمى، والسعال، وسيلان الأنف، وآلام في المفاصل وآلام الجسم والصداع والإرهاق العام، وهناك 4 أنماط من فيروس الأنفلونزا، وهي A ،B،C،D وينتشر نمطا فيروس الأنفلونزا A وB ويسببان أوبئة موسمية للمرض.

ومن الممكن أن تستمر أعراض الانفلونزا لمدة اسبوعين، بينما تستمر الحمى لمدة أسبوع بحد أقصى ويمكن أن تفاقم الأنفلونزا من أعراض الأمراض المزمنة الأخرى. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى الالتهاب الرئوي و الإنتان، وينبغي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية أخرى أو الذين يعانون من أعراض وخيمة التماس الرعاية الطبية.

انتقال العدوى

تنتقل عدوى الانفلونزا بسهولة عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال، والأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين أو الأنف، وتنتشر العدوى في الأماكن المزدحمة وخاصة المدارس والجامعات، وأماكن التسوق المغلقة.

الوقاية والعلاج من الأنفلونزا الموسمية

للحصول على وقاية أفضل يفضل تناول لقاح الانفلونزا الموسمية، المتوفر بفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وأو ببعض الصيدليات، وتناول بعض الفيتامينات التي تسهم في رفع المناعة، وهي الزنك وفيتامين سي وتناول الخضروات والفواكه الطازجة التي تساعد على تقوية المناعة، وللعلاج يجب الحصول على قسط من الراحة والبقاء في المنزل، وشرب كميات كافية من السوائل واستخدام كمادات المياه الباردة لخفض الحراره، والحصول على بعض الأدوية لعلاج الانفلونزا باشراف الطبيب.ن حتى لا تسبب بمضاعفات ومشكلات صحية للمريض.

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