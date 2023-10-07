الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يمكن إعطاء الطفل مصل الإنفلونزا الموسمية؟

ارشيفية
ارشيفية

مع انتشار أجواء فصل الخريف تزاد  الإنفلونزا الموسمية وتكون أعراضها الحمى والسعال والسيلان وآلام الجسم، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ومنها: التغيرات الجوية الموسمية، وانخفاض مستوى المناعة، والتجمعات البشرية، وعدم غسل اليدين، وعدم التطعيم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت في تصريحات سابقة لها، أنه عادة ما تأتي الإنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذه الأعراض، ونصحت الوزارة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها.

إعطاء الطفل مصل الإنفلونزا           

لا يمكن إعطاء مصل الإنفلونزا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، ويمكن إعطاء الطفل مصل الإنفلونزا وفقًا لتوصيات الأطباء، حيث يحتوي مصل الإنفلونزا على جزيئات غير نشطة من فيروس الإنفلونزا، والذي يساعد جهاز المناعة في الجسم على تطوير حماية ضد الفيروس، وتوجد توصيات خاصة بشأن تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا، وتختلف هذه التوصيات السن.

 ويُنصح بالتشاور مع طبيب الأطفال لتقييم حالة الطفل وتحديد ما إذا كان مناسبًا تطعيمه ضد الإنفلونزا، وتعتبر التطعيمات من أفضل الطرق للوقاية من الإنفلونزا وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات، ويجب اتباع توصيات الأطباء والجهات الصحية المحلية لضمان تطعيم الأطفال بشكل آمن وفعال.

تعرف على الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

فئات ممنوعة من أخذ مصل الإنفلونزا 

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، حيث يتم توفير لقاحات خاصة عند إصابتهم بالإنفلونزا.

-الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين يتلقون علاجًا يقوض جهاز المناعة، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

-الأشخاص الذين تعاني أعراض مرض حاد، مثل الحمى الشديدة، ففي هذه الحالة يجب تأجيل تلقي اللقاح حتى يتم شفاء المرض.

-الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس، مثل الربو، ففي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح.

- النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، حيث يتم تأجيل تلقي اللقاح حتى بعد هذه المرحلة.

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