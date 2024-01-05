"الأمن الإسرائيلية": نتوقع تصنيف 12500 جندى من ذوى الإعاقة بعد حرب غزة

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل، نقلا عن "يديعوت أحرونوت"، أن وزارة الأمن الإسرائيلية تتوقع أن يصنف 12500 جندي من ذوي الإعاقة بعد الحرب على غزة.

وقف الصادرات العسكرية الإسرائيلية بسبب زيادة الطلب في الحرب

وأوضحت "الغد"، في نبأ عاجل، أن وزارة الجيش الإسرائيلي أمرت بوقف الصادرات العسكرية بسبب زيادة الطلب في الحرب على غزة.

وأضافت ""يديعوت أحرونوت"، أن خبراء يقدرون أن صورة الإصابات بين الجنود جراء حرب غزة قاتمة أكثر مما يصوره الجيش.