الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان طالت شظاياها موقعًا للجيش اللبنانى

غارات جوية إسرائيلية
غارات جوية إسرائيلية

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل، باستهداف غارات جوية إسرائيلية، أطراف عدة بلدات جنوبي لبنان طالت شظاياها موقعًا للجيش اللبناني.

كان قد جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الخميس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

وطالب ميقاتي خلال استقباله اليوم قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" الجنرال ارالدو لاثارو، بـ"رفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701"، مجدّدًا "التزام لبنان الدائم بالقرارالأممي ومندرجاته".

وقال ميقاتي إن "المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملًا".

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