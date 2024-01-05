القاهرة الإخبارية: إيطاليا رفضت بيع معدات عسكرية لإسرائيل

أفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال بأن إيطاليا رفضت طلبا إسرائيليا بشراء معدات عسكرية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب فى مقابلة مع السيناتور الأمريكى "جراهام"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، إن "إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها"، ويقوم السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسي جراهام بزيارة إلى إسرائيل.

وأوضح بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع: "تعتزم إسرائيل مواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك التدمير الكامل للإمكانات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية".

وأضاف: "نحن ملتزمون تمامًا بتحقيق جميع أهداف الحرب: تدمير حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، كما يجب علينا تمكين مواطنينا من العودة إلى ديارهم في شمال البلاد وجنوبها، ولتحقيق ذلك سنتحرك بكل قوتنا حيثما كان ذلك ضروريا".