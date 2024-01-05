قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المقدسيين لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المقدسيين، في حي وادي الجوز؛ لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى أو الصلاة في أقرب نقطة له.

والجمعة الماضي، أعلنت الأوقاف الإسلامية عن أن 12 ألف مقدسي أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ملف اليوم التالى لحرب غزة سبب سجالًا بين أعضاء الائتلاف الحكومى للاحتلال

وفي سياق آخر، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ ملف اليوم التالي لما بعد حرب قطاع غزة سبب سجالًا بين جميع أعضاء الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "أبوشمسية"، أمس الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أول هذه السجالات كان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممثل للمستوى السياسي، ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت الممثل للمستوى الأمني والعسكري، حيث إن استمرار حديث الأول عن اليوم التالي خلال تصريحاته كان موضع جدال مع وزير الدفاع.