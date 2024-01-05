غنيم يحذر الفراعنة من خطورة «النجوم السوداء» فى «كان»

كشف الناقد الرياضي أحمد غنيم، عن أهم العقبات التي تواجه المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن مجموعة مصر ليست سهلة، كما يعتقد البعض، في ظل وجود منتخب غانا الملقب بـ"بالنجوم السوداء"، والمُطعم بلاعبين “مزدوجي الجنسية”.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي": "منتخب الرأس الأخضر ليس من الفرق التي يُستهان بها، ومنتخب موزمبيق، أراه أضعفهم، وعمومًا مصر قادرة على تجاوز تلك الفرق والصعود للدور التالي".

وأضاف: "حدثت ذوبعة نوعًا ما بعد استبعاد أسامة جلال، لاعب بيراميدز، من المنتخب للإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، منتمناش إصابات لأحد ولكن الاستبعاد، أصلح اختيار البرتغالي روي فيتوريا".

وتابع: "المنتخب الوطني مرشح بحكم التاريخ ووجود اللاعب الكبير محمد صلاح، الذي يعول عليه كثيرًا مع الفراعنة، علاوة على ثلاثي خط الهجوم وخاصة عمر مرموش والذي يقدم مستويات استثنائية مع ناديه في الدوري الألماني".

المنتخب يخوض ثالث تدريباته استعدادًا لـ"كان"

وواصل: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قرر فتح مران الفراعنة اليوم الجمعة، لاستقبال الإعلاميين والذي سيقام على استاد مصر بالقرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في “كوت ديفوار 2024” التي تقام في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

كانت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، قد أوقعت الفراعنة رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويخوض منتخبنا أولى مبارياته بالبطولة يوم 14 يناير أمام نظيره الموزمبيقي.