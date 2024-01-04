المنتخب الوطني يخوض ثالث تدريباته باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2023

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

شارك في المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

كما اشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

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استعدادًا لأمم إفريقيا.. جلسة لمنتخب مصر للتعريف بالمنشطات وياسر إبراهيم ينضم للمعسكر

جلسة لمنتخب مصر للتعريف بالمنشطات وياسر إبراهيم ينضم للمعسكر

على صعيد آخر، نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات، وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي في استدعاء أي لاعب في أي وقت خلال البطولة.

وفي السياق ذاته، انضم ياسر إبراهيم، ظهر اليوم الخميس، لمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في المونديال القاري.

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