أنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب سفينة مختطفة قرب الصومال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب سفينة مختطفة قرب الصومال.

ونقلت "القاهرة الإخبارية"، عن "رويترز"، أن طاقمًا هنديًا من 15 فردًا على متن السفينة المختطفة قرب الصومال.

وفي سياق آخر، قال عدنان عبدي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الصومال، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة شمال الصومال الانفصالية، أثارت حفيظة مقديشيو وأثارت ردود أفعال داخلية وخارجية.

الحكومة الصومالية قادت إجراءات دبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها

وأضاف "عبدي"، أمس الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الصومالية قادت إجراءات دبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها التي تقول إن إثيوبيا اعتدت بشكل واضح وصريح عليها، مشيرًا إلى أن المواقف الدولية المساندة للموقف الصومالي للدفاع عن وحدة وسيادة البلاد جاءت من دول في مقدمتها مصر والولايات المتحدة ومنظمات دولية.