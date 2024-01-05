الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب سفينة مختطفة قرب الصومال

سفينة حربية هندية
سفينة حربية هندية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب سفينة مختطفة قرب الصومال.

ونقلت "القاهرة الإخبارية"، عن "رويترز"، أن طاقمًا هنديًا من 15 فردًا على متن السفينة المختطفة قرب الصومال.

وفي سياق آخر، قال عدنان عبدي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الصومال، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة شمال الصومال الانفصالية، أثارت حفيظة مقديشيو وأثارت ردود أفعال داخلية وخارجية.

 

الحكومة الصومالية قادت إجراءات دبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها

وأضاف "عبدي"، أمس الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الصومالية قادت إجراءات دبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها التي تقول إن إثيوبيا اعتدت بشكل واضح وصريح عليها، مشيرًا إلى أن المواقف الدولية المساندة للموقف الصومالي للدفاع عن وحدة وسيادة البلاد جاءت من دول في مقدمتها مصر والولايات المتحدة ومنظمات دولية.

سفينة حربية هندية الصومال الهند القاهرة الإخبارية عاجل

مواد متعلقة

دبلوماسى سابق: على المجتمع الدولى رفض انتهاك سيادة الصومال

الأكثر قراءة

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

الصين تدعو كل الأطراف لضبط النفس بعد قصف مدفعى نفذته كوريا الشمالية

دفنوا الفجر.. والد المتوفى وأسرته فى ليبيا يناشد المسئولين إعادة حفيده الناجى من الحادث

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

بدء الغلق الكلي لمدخل نفق الجولف بالقطامية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار