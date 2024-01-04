الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دبلوماسى سابق: على المجتمع الدولى رفض انتهاك سيادة الصومال

السفير على الحفنى
السفير على الحفنى

أكد نائب وزير الخارجية السابق، السفير على الحفني، ضرورة رفض المجتمع الدولى لأية إجراءات من شأنها انتهاك وحدة الشعب الصومالى الشقيق والتعدي على موارده وثرواته، والوقوف بجانب حق جمهورية الصومال فى حماية سيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا السفير علي الحفني، اليوم الخميس، الأمم المتحدة المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا، إلى الاضطلاع بدورها ودعم ومساندة الصومال، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية؛ لإلزام الجميع على احترام الشرعية الدولية وردع أية محاولات للتعدي على سيادة أو ثروات الغير.

احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء

وذكر نائب وزير الخارجية السابق، بأن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يمنع تدخل أي بلد عضو في الشئون الداخلية لدول أخرى، وينص على احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة تكاتف بلدان القارة لإعلاء مبادئ الاتحاد الإفريقي ومنع أية تحركات أو إجراءات تهدد الأمن القومي لدول إفريقيا. 

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الجامعة العربية تتضامن مع الصومال فى رفض مذكرة إثيوبيا وصوماليلاند

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البرلمان العربى يؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال ومبادئ حسن الجوار

وحذر من أن عدم احترام سيادة الصومال على أراضيه ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقى، وسيؤدي إلى زيادة حدة التوترات بالقارة ولمزيد من الاضطرابات بالبحر الأحمر، الأمر الذي يستدعى سرعة التصدي للإجراءات الأحادية التي تُؤجج الصراعات وتُقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

الصومال تهدد الأمن القومي نائب وزير الخارجية احترام حدود الدول المستقلة جامعة الدول العربية جمهورية الصومال

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