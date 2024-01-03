الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربي" يؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال والالتزام بقواعد حُسن الجوار

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي رفضه التام لأي محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالبًا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.

البرلمان العربى يطالب بوقف نزيف الدم السودانى والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة

في سياق آخر، دعا رئيس البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مشددًا على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والذي يوافق الأول من يناير من كل عام.

وأكد العسومي أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربًا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.

أشاد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود المبذولة من قبل مصر بقيادة الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية،

جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي الصومال جـمهوريـة الـصومـال الـفيدرالية البرلمان

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي في صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

أسماء.. لم أزل "منصور" ولم أُهزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة