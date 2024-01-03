"البرلمان العربي" يؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال والالتزام بقواعد حُسن الجوار

أكد البرلمان العربي رفضه التام لأي محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالبًا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.

في سياق آخر، دعا رئيس البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مشددًا على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والذي يوافق الأول من يناير من كل عام.

وأكد العسومي أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربًا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.

أشاد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود المبذولة من قبل مصر بقيادة الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية،

جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.