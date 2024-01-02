"العسومى" يؤكد دعم موقف مصر لحماية وصون أمنها القومى

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، للدفاع عن قضايا الأمة العربية، على رأسها القضية الفلسطينية.

وجدد العسومي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، اليوم، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والوفد المرافق لها، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تناول اللقاء أبرز المستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.

خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأطلع العسومي مساعدة وزير الخارجية، على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

وبدورها أكدت السفيرة دينا الصيحي، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية.

وأعربت عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية على كل الأصعدة والمستويات.