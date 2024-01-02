موسكو تنتقد التشيك لتجاهلها اجتماع مجلس الأمن بشأن قصف بيلجورود الروسية

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزارة الخارجية التشيكية بسبب رد فعلها حيال اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن القصف الأوكرانى لمدينة بيلجورود الروسية.

وأشارت الدبلوماسية الروسية -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- إلى رفض المبعوث التشيكى حضور اجتماع مجلس الأمن بطلب من روسيا، وإلى تصريح وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى الذى قال: "نرفض أن تستدعينا روسيا فى أى مكان".



وتعليقا على ذلك قالت زاخاروفا "لم أكن أعتقد أن وزارة الخارجية التشيكية غير مؤهلة لدرجة أنها لا تعرف كيف يتم تشكيل مجلس الأمن الدولي. فهذه منظمة متعددة الأطراف لا تزال تعمل وفقا للقانون الدولى ولا تلتزم بالنظام العالمى القائم على القواعد".

وتعرضت مدينة بيلجورود والمنطقة المحيطة بها مؤخرا للقصف، حيث تم تنفيذ الضربة الأخيرة باستخدام أنظمة إطلاق متعددة تشيكية الصنع وتم إطلاق صاروخين بذخائر عنقودية على وسط مدينة بيلجورود، وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب 111 آخرون.

وقصفت المنشآت المدنية حصرا، وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوى الصواريخ ومعظم المقذوفات الأخرى، وقالت الوزارة إنه لو لم يكن الأمر كذلك لكانت العواقب أكثر خطورة.