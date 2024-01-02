الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النرويج تسمح ببيع معدات عسكرية محلية الصنع إلى أوكرانيا

أسلحة
أسلحة

قررت الحكومة النرويجية السماح ببيع أسلحة ومعدات دفاعية محلية الصنع إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

 

وذكرت الحكومة النرويجية- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أنه "في ظل الوضع الأمني ​​الاستثنائي الناجم عن الحرب الروسية، يصبح من المهم أن نواصل دعم أوكرانيا"، مضيفة أن "دعم أوكرانيا مهم للأمن النرويجي والأوروبي".
 

وحث البيان على "ضرورة التخطيط للتعامل مع احتمال إطالة أمد الحرب" في أوكرانيا، فيما أعاد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، التأكيد على البيان مرة أخرى.


وأوضحت "يوكراينفورم"، أن القرار دخل حيز التنفيذ اليوم 1 يناير 2024، لافتة إلى أن ذلك القرار يعني أنه يمكن للشركات النرويجية التقدم بطلب إلى وزارة الخارجية للحصول على ترخيص تصدير للمبيعات المباشرة للأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع إلى أوكرانيا.

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