وفاة أسير فلسطينى جراء التعذيب فى سجن مجدو الإسرائيلى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمس الإثنين، وفاة أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي جرّاء التعذيب، هو السابع بين الأسرى الذين تعلن وفاتهم منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة: "تم اغتيال الأسير عبد الرحمن البحش من مدينة نابلس في سجن مجدو وعدد من أسرى قطاع غزة في معسكر (سدبه تيان) على خلفية أحداث السابع من أكتوبر".

وأضافت سراحنة أن "مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة تعذيب وتجويع ممنهجة ضد الأسرى والأسيرات المعتقلين في كافة السجون في جريمة منظمة وواضحة لاغتيالهم وقتلهم".

وأفادت بأن "مصلحة ادارة السجون الإسرائيلية ما زالت تتكتم على مصير 43 أسيرة فلسطينية من غزة يعانين مصيرًا مجهولًا وسط تعذيب وتجويع وتعرية في البرد القارس ليواجهوا الموت الحتمي".