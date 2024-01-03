الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال ومبادئ حسن الجوار

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي رفضه التام أي محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالبًا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية،بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على دعم البرلمان العربي جمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية؛ للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.

البرلمان العربي الصومال حسن الجوار الصومال الفيدرالية سيادة الدول

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