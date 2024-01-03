رئيس وزراء فلسطين يطالب العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لفتح المعابر

طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الحدودية مع غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة للسكان، مشددًا على أن القطاع يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للمجتمع الدولي كافة.

وأوضح أشتية، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن أطفال غزة بلا حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، ومنهم من يبحث عن لقمة عيش في طوابير طويلة دون أن يصلهم الدور، معتبرًا أن العدوان الذي بلغ يومه الـ89 هدفه القتل.

وقال: إن "الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام"، مؤكدًا أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول إليه.

الاحتلال الإسرائيلي مجرم

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعًا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر الاحتلال على عدم التمادي بذلك".

كما أدان رئيس الوزراء جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورها في تعزيز صمود أهلنا هناك.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفًا و313 شهيدًا، وعدد المصابين إلى 57 ألفًا و296 مصابًا، من بينهم 128 شهيدًا و261 جريحًا سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.