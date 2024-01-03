الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا فى معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 25 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 8 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 2290.

وبلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الثلاثاء 2265، ما يعني أن 25 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ أمس.

وأوضح الجيش أن الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني وأولئك الذين وصلوا غرفة الطوارئ ولم يتم نقلهم إلى المستشفى أو لم يحددوا شدة إصابتهم.

وتفيد المعطيات بأن 8 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، دون أن تحدد مواقع إصابة باقي الجنود والضباط.

ووفقا لهذه المعطيات، فارتفع عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، من 983 الثلاثاء إلى 991 الأربعاء.

ومن بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 221 بحالة خطيرة و369 متوسطة و409 طفيفة.

ولم يوضح الجيش في معطياته أسباب تحديد العدد الإجمالي بـ991 رغم أن إجمالي العدد هو 999.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب إلى 509 بينهم 175 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وينشر جيش الاحتلال، أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

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