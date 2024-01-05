بـ15 ألف متفرج.. آخر الاستعدادات لاستضافة أمم إفريقيا لـ«اليد»

كشف عاصم السعدني، مدير بطولة إفريقيا لكرة اليد، آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن القاهرة جاهزة لإقامة البطولة إذ أنها ليست المرة الأولى للدولة المصرية لاستضافة مثل هذه الأحداث.

وقال السعدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مصر استضافت عام 2021 بطولة العالم، كما استضافت البطولة السابقة لكأس الأمم الإفريقية، وهذه المرة تعد الثانية على التوالي، إذ أنه من المنتظر اللعب على مجمع الاستاد بصالة 1 و2، وهما الصالتان الرئيسيتان.

13 محترفا في لعبة كرة اليد

وأضاف: "جرى اختيار الصالتين 1 و2 لاتساع المساحة المتروكة للجمهور، إذ تتسع إلى 16 ألف متفرج، على عكس الحال في صالة الدكتور حسن والتي تكفي لـ 7 آلاف متفرج فقط"، لافتا إلى أنه تم السماح بوجود 15 ألف متفرج.

وحول المشاركة في الدوري الذهبي كبرنامج تأهيل قبل البطولة لكأس الأمم الإفريقية، تابع: "برامج التأهيل والإعداد لمصر لا ترتبط ببطولة معينة، ولكنها تمتد على مدار العام، وذلك على مستوى كافة المنتخبات وليس المنتخب الأول فقط".

وواصل: "لدينا أكثر من 13 محترفا في كافة أندية العالم، ما يعطي لنا الانفتاح على أكثر من مدرسة أوروبية".