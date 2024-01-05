الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

3 شهداء و13 مصابًا إثر قصف إسرائيلى استهدف منطقة معن بخان يونس

شهداء
شهداء

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل، بوصول 3 شهداء و13 إصابة إلى المستشفى الأوروبي جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة معن شرقي  خان يونس.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جرّاء قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منطقة معن في مدينة خان يونس، بحسب "القاهرة الإخبارية".

 "أطباء بلا حدود": إن لا أحد ولا مكان آمن في غزة

كانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قالت إن لا أحد ولا مكان آمن في غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم لمنع مزيد من الوفيات والإصابات.

خان يونس منطقة معن قصف إسرائيلي المستشفى الأوروبي غزة

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