كازاخستان: روسيا شريك أساسى فى حل أزمات العالم

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في روسيا في مارس تتمتع بأهمية دولية كبيرة، لأنه لا يمكن الآن حل أي مشكلة عالمية دون مشاركة موسكو.

وأضاف: يجب أن نفهم أن روسيا تلعب دورًا مهمًا للغاية في السياسة العالمية، وهى عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بحسب ما ذكر لصحفية إيجمان كازاخستان.

الولايات المتحدة وأذربيجان وبريطانيا

وأشار إلى أنه بخصوص الانتخابات، سيكون هذا العام عامًا تاريخيًا للعديد من البلدان: بالإضافة إلى روسيا، ستجري الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وأذربيجان وبريطانيا والهند ودول أخرى، وستجري انتخابات البرلمان الأوروبي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشدد توكايف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من حيث الجوهر الزعيم، الذي يشكل بكلماته وأفعاله الأجندة العالمية. ويتم في كل العالم أخذ رأي روسيا بالاعتبار في جميع أنحاء العالم، وبدون مشاركة روسيا، لا يمكن حل مشكلة عالمية واحدة، وهذه حقيقة.

وأكد الزعيم الكازاخستاني أن الانتخابات الرئاسية في روسيا تحظى باهتمام خاص بالنسبة لكازاخستان، بسبب المستوى العالي للعلاقات بين أستانا وموسكو.

رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية

وفي وقت سابق، قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن عدد الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية بلغ 33 شخصًا.

وأشارت بامفيلوفا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تلقت وثائق من ثمانية مرشحين رشحتهم الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، وكذلك من ستة مرشحين رشحوا أنفسهم لتسجيل مجموعات الناخبين الذين يدعموهم.

وقالت: تمكن ثمانية مرشحين تم ترشيحهم في مؤتمرات الأحزاب السياسية من تقديم وثائق إلى لجنة الانتخابات المركزية. لا يوجد مرشح بعد، لكن حزب الشيوعيين الروس لديه مثل هذه الفرصة حتى الأول من يناير.

ووفقًا لها، تلقت لجنة الانتخابات المركزية كذلك وثائق من ستة مرشحين فقط تقدموا بالترشيح الذاتي، من أصل 24 أعربوا عن رغبتهم بذلك.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.