الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من محافظة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 9 فلسطينيين من محافظة الخليل.

اعتقال عدد من المواطنين 

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف زين عاشور ويوسف حماد جابر من مدينة الخليل، والشقيقين جبريل ومحمد يوسف طردة ونجلهم رغيد محمد يوسف طردة من بلدة تفوح غربا، وعامر ابراهيم حلايقة، ومحمد يوسف وراسنة، ووليد عيايدة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، والشاب لؤي خالد الرجوب من بلدة دورا، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في المحافظة، وفتشتها، عرف من أصحابها: زايد عبد الله حلايقة، فيما نصبت حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، والمكعبات الاسمنتية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد عنتووي، وساجي أبو عذبة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، في مدينة قلقيلية.

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تفاصيل جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى مخيمات الضفة الغربية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وفي وقت سابق ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الليلة، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرًّا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدا أن عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح.

طيران الاحتلال الحربي

وقصف طيران الاحتلال الحربي، امس، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية بأن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.

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