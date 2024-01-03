الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى مخيمات الضفة الغربية

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعًا في مخيم طولكرم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية  بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخًا صوب حارة أبو  الفول في المخيم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة، تم علاجهم ميدانيا.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، كما اقتحمت مدرسة زنوبيا الأساسية العليا في شارع نابلس المحاذية للمخيم، ومدرسة الوكالة على مدخل المخيم، بعد تفجير أبوابهما، وحولتهما إلى نقاط مراقبة وأماكن لقناصتها.

مداهمة الاحتلال لمخيم نور شمس

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من مخيم نور شمس عقب مداهمة منازلهم، عرف منهم الأشقاء عبد ويوسف واسماعيل وحمزة أبو بدوية، وأمين أبو حمدي ونجله محمود، ويوسف دعمة، ومحمود المدني من ضاحية ذنابة.

كما اعتدت بالضرب المبرح على المواطن ثائر أبو عطا بعد مداهمة منزله في حارة المدارس، ما تسبب بإصابته بحالة إغماء.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم 

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على طولكرم ومخيماتها منذ عدة ساعات، حاصرت خلاله مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

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حظر الاحتلال التجول في مخيم نور شمس

كما فرضت قوات الاحتلال حظر التجول في مخيم نور شمس حتى "إشعار آخر"، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، وعلى جبل النصر، وجبل الصالحين، وفي حارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

وهدمت جرافات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى مخيم نور شمس، ودمرت شوارعه، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها في حارات: المنشية، والمحجر، والدمج، والمدارس، والحدايدة، والربابعة وأبو الفول.

المواطنين الإحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم عدوان الاحتلال الاسرائيلي مخيم نور شمس

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