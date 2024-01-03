قصف صاروخى لـ حزب الله يصيب جنديين إسرائيليين قرب حدود لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين بقذيفة مضادة للدروع أطلقها حزب الله في منطقة رميم بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي مضاد للدروع تابع لحزب الله على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت أنه لا يوجد تأكيد من جيش الاحتلال حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مسئوليتها عن 10 هجمات منفصلة على شمال إسرائيل اليوم، أربعة منها في الساعة الأخيرة.