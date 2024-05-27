الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.

 

وقال ماكرون في حفل تكريم للذكرى 75 للدستور الألماني في برلين: "لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من الأعداء في الداخل والخارج. إننا نعيش لحظة وجودية قد تموت فيها أوروبا - لقد تحدثت عن هذا قبل بضعة أسابيع".

 

ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لذلك هي الصراع الذي يجري في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الاقتصاد.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "إننا نعيش أزمة في ديمقراطياتنا"، في إشارة إلى الشعبية المتزايدة للأحزاب القومية.

 

وبدأ ماكرون يوم الأحد، قبل أسبوعين من انتخابات البرلمان الأوروبي، زيارة رسمية لألمانيا تستغرق ثلاثة أيام لمحاولة التغلب على الخلافات بين الاقتصادات الرائدة في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك الطاقة والدفاع.

 

وبحسب استطلاع أجرته "إيلابي" نشر أمس السبت، فإن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي يتقدم (33%) في انتخابات البرلمان الأوروبي، بينما يحصل مرشح حزب ماكرون على 15.5% فقط من الأصوات.

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