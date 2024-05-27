أستاذة اقتصاد: الوافدون يفرضون تحديات اقتصادية على مناطق القاهرة والإسكندرية (فيديو)

أكدت الدكتورة أمنية حلمي، وكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة، أن وجود الوافدين يشكل تحديًا اقتصاديًا على مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأوضحت "حلمي" خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc، أن الوافدين يرفعون الطلب على السلع والخدمات، وإذا لم يتوفر المعروض منها، يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار وتحميل أعباء اقتصادية على المجتمع بأكمله.

وأشارت "حلمي" إلى أن التركيز الجغرافي للوافدين في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية يسبب ضغطًا اقتصاديًا على الخدمات المقدمة في هذه المحافظات، مؤكدة أن أزمة كورونا والحرب الأوكرانية أثرت على الاقتصاد بشكل كبير، حيث أدت إلى حالة من "عدم اليقين"، مما أثر سلبًا على الاستثمار.

وفيما يتعلق بالفارق بين المهاجرين واللاجئين، أوضحت أن المهاجر هو من اضطر للقدوم إلى مصر، بينما اللاجئ هو من هرب من بلده بسبب الظروف الصعبة، وأشارت إلى وجود مشكلة كبيرة في قاعدة البيانات للوافدين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن اللاجئين يشكلون عبء على الاقتصاد المصري، حيث يؤثرون على المرافق والطرق بشكل سلبي، مما يتطلب توجيه الاهتمام لحل هذه التحديات.