الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان ترصد 4 مناطيد صينية قبل الانتخابات الرئاسية فى الجزيرة

منطاد صيني
منطاد صيني

أعلنت تايوان اليوم أنها رصدت أربعة مناطيد صينية فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة والبر الصيني، مشيرة إلى أن ثلاثة من هذه المناطيد حلّقت مباشرة فوق الجزيرة.

وزارة الدفاع التايوانية

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية رسمًا أنه ظهر ثلاثة مناطيد تحلّق فوق الجزيرة باتجاه الشمال الشرقي بعدما رصدت جنوب غرب تشينج تشوان كانج التي تضمّ قاعدة جوية عسكرية في مدينة تايتشونج الواقعة غربي تايوان. 

وأوضحت الوزارة أنّ أدنى ارتفاع لأحد هذه المناطيد بلغ 3600 متر عن سطح البحر.

وبدأت تايوان ترصد هذه المناطيد الصينية الشهر الماضي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 يناير الجاري.

وفي ديسمبررصدت السلطات التايوانية مناطيد صينية ست مرات.

وتستعدّ تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين في 13 يناير. 

وقال الخبير آو سيفو من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان، إن هذه المناطيد تستخدم من أجل "الإكراه العسكري والحرب النفسية".

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الانتخابات الرئاسية في تايوان

ومن المواضيع الرئيسية المثارة في الانتخابات الرئاسية في تايوان طريقة إدارة المرشحين للعلاقات مع الصين.

وأبدت السلطات التايوانية مرات عدّة قلقها من تدخل مفترض لبكين في الانتخابات المقبلة ومن حملات تضليل إعلامي.

خيار بين الحرب والسلام

تعتبر بكين المرشح الرئاسي الأوفر حظًا، ويليام لاي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس عن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، "انفصاليًا" واتهمته هو ورئيسة تايوان تساي إنج وين بمحاولة إثارة هجوم صيني على الجزيرة.

ووصفت الصين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تايوان في 13 يناير بأنها خيار بين الحرب والسلام.

من بين منافسي لاي في الانتخابات هو هو يو-إيه من حزب الكومينتانج الأكثر صداقة للصين، وكو وين جي من حزب الشعب التايواني.

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