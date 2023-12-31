خبير شؤون أسيوية لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين

قال حسين إسماعيل، خبير الشؤون الأسيوية، أن الصراع بين الصين وتايوان، تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على دولة الصين.

وأضاف خبير الشؤون الأسيوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن بسبب تايوان زاد حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال عام 2023.

وأشار إسماعيل، أن الصين تخطو خطوات مدروسة لإعادة تايوان للوطن الصين الأم، أما الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين من أجل خدمة مصالحها في قارة أسيا.

ونوه، أن الولايات المتحدة لا تقوم بعلاقات دولية مع تايوان، ولكن هناك علاقات عسكرية بين البلدين، مشيرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل مثل هذه الأحداث لإثارة الصين، قائلًا "تايوان تمثل إسرائيل في أسيا بالنسبة للولايات المتحدة".